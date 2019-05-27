"Аталанта" из Бергамо пробилась в Лигу чемпионов

Футбольный клуб "Аталанта" из итальянского города Бергамо впервые в своей истории добился права участия в турнире Лиги чемпионов. Бергамцы обыграли со счётом 3:1 команду "Сассуоло" из одноимённого города и заняли третье место в серии А – высшем дивизионе итальянской футбольной лиги.

Одержать победу команде из Бергамо помогло численное превосходство. С начала с поля был удалён Доменико Берарди, открывший счёт в пользу "Сассуоло" на 19-й минуте матча, за то, что затеял драку в конце первого тайма. На 83-й минуте красную карточку получил его товарищ по команде Франческо Маньянелли.

Голы за "Аталанту" забили Дуван Сапата, Алехандро Гомес и Марио Пашалич.