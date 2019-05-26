Дело о взрыве в Лионе: преступник еще на свободе

Мужчина, который в минувшую пятницу оставил взрывное устройство в сумке у лионской булочной "Бриош Доре", все еще на свободе. Правоохранительные органы обнародовали новые снимки подозреваемого и обратились к французам за помощью в поисках этого человека. В результате взрыва пострадали 13 человек, получившие ранения нижних конечностей.

Прокурор Парижа Реми Эйц подчеркнул, что взрыв был совершен днем, в многолюдном месте. "Учитывая это, а так же факт того, что устройство было приведено в действие дистанционно и было способно поразить большое число людей, дело передано в антитеррористическое подразделение прокуратуры", - сказа Эйц.

Ранее сообщалось, что в сумке со взрывным устройством были болты и гайки. К расследованию обстоятельств взрыва в Лионе подключены 90 следователей и порядка 30 технических экспертов. На месте преступления полиция нашла следы ДНК. Но пока у правоохранительных органов нет уверенности, что это ДНК подозреваемого.