Европа голосует: последний день европейских выборов

Последний день европейских выборов. В Венгрии, согласно опросам, больше всего шансов на победу ку правящей крайне правой партии ФИДЕС премьер-министра Виктора Орбана. ФИДЕС настаивает на ужесточении миграционного законодательства в Европе и выступает с позиций евроскептицизма.

На избирательные участки в воскресенье идут и жители Румынии. Отношения правящей здесь социал-демократической партии и Брюсселя обострились за последний год из-за проводимой в Румынии судебной реформы. Но тем не менее социал-демократы сохраняют хорошие шансы на победу.

В Италии с большой вероятностью победа достанется евроскептикам. По данным опросов, больше всего голосов наберет партия Лига. Вторым станет Движение пяти звезд.

Евроскептики лидируют и во Франции. Согласно опросам, победу на этих выборах отпразднует национальное объединение Марин Ле Пен. На втором месте окажется партия президента «Вперед, республика», позиции которой серьезно пошатнулись на фоне акций протеста желтых жилетов.

Испанцы идут на избирательные участки второй раз за месяц. Здесь опросы прочат победу социалистической партии премьера Педро Санчеса, которая выиграла парламентские выборы месяц назад.