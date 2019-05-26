Доли стран в Европарламенте

Сколько мест отводится в Европарламенте каждому члену Евросоюза?

После выхода из него Великобритании количество евродепутатов сократится с 751 до 705.

Чем больше население страны, тем больше она сможет направить своих представителей, но как минимум 6. Ровно столько народных избранников делегируют маленькие Мальта, Люксембург и Кипр.

От Германии будет больше всего европейских законодателей - 96.

После “брексита» высвободится 73 места. Некоторые из них будут зарезервированы для будущих новичков Евросоюза при его расширении.

Но другие распределятся между нынешними членами. На 5 человек увеличатся делагации Франции и Испании.

Нидерланды и Италия получат ещё 3 места, Ирландия 2, и по одному Польша, Румыния, Швеция, Австрия, Дания, Словакия, Финляндия, Хорватия и Эстония.

Но по-прежнему неясно, когда Соединённое Королевство прекратит своё членство в ЕС и произойдёт ли это вообще до следующих выборов через 5 лет.

Пока же британские депутаты будут вместе с другими заседать на пленарных сессиях в Страсбурге и работать в брюссельских комитетах.