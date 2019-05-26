Что волнует европейцев?

Чего ждут жители ЕС от нынешних выборов в Европарламент? Своими мыслями делятся португальцы, греки, испанцы, итальянцы и французы.

Португалия

- Португальцам нужно то же самое, что и другим людям. Нам нужны евродепутаты, которые бы нас защищали, но они не должны слепо защищать только нашу страну. Необходимо думать о выгоде для всех стран ЕС.

Испания

- Меня волнует проблема национализма, это язва для всей Европы. Решение я сформулирую так: нам нужно больше Европы.

- Для меня Евросоюз – катастрофа. Это какая-то выдумка, фарс. Европа – это нечто незначительное.

Франция

- У нас у всех одна цель: нужны перемены. Хочется, чтобы было больше человечности, потому что сейчас вокруг нас слишком много нищеты - не только во Франции, вообще во всем мире.

Италия

- Здесь самая большая проблема – это безработица. В правительстве работает много некомпетентных людей. Они думают, что достаточно прийти к власти и начать пропаганду, чтобы решить проблемы. Но всё это работает не так.

- Что касается экономики, ситуация в Италии очень сложная. Предприниматели уезжают из страны, а это ведь те, кто двигает экономику вперед и создает рабочие места. Понятно, что уровень безработицы растет, новых рабочих мест нет.

Греция

- Если бы мы вышли из кризиса, то мы должны были бы вернуться к нормальной жизни. Когда я говорю о нормальной жизни, я имею в виду те времена, когда еще не было этих программ спасения. Сейчас большинство бизнесменов не могут получить никаких кредитов от банков. Мы продолжаем жить в условиях жесткой экономии. Заявления политиков на эту тему – просто разговоры.

- Надо делать ставку на молодёжь. Представители нового поколения должны остаться в Греции и дать надежду стране в том, что касается занятости, роста экономики, инноваций. Есть те, кто рассчитывает на Евросоюз. Но они считают, что ему пора менять курс: он должен отбросить консерватизм и встать на путь прогресса.