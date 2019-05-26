"Бавария" выиграла Кубок Германии

"Бавария" в этом сезоне оформила дубль. Подопечные Нико Ковача, которые на прошлой неделе завоевали чемпионский титул, обыграли "Лейпциг" в финале Кубка Германии. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Роберт Левандовский REUTERS/Andreas Gebert

Роберт Левандовский – лучший бомбардир Бундеслиги в этом сезоне - стал автором дубля. Еще один мяч забил Кингсли Коман. Шанс открыть счет первой выпал команде из Лейпцига, но мяч, который Юссуф Поульсен отправил в сторону ворот, попал в перекладину.

Франк Рибери REUTERS/Fabrizio Bensch

Нико Ковач возглавил "Баварию" в этом сезоне и сразу помог команде прийти к золотому дублю. За всю историю мюнхенский клуб завоевал 19 Кубков Германии и 29 чемпионских титулов и пять раз выиграл Лигу чемпионов. Но в этом году из главного европейского турнира "Бавария" вылетела в самом начале плей-офф: уже на этапе 1/8 финала подопечных Ковача выбил из борьбы "Ливерпуль".