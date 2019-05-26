Израильтяне вышли на акцию протеста против судебной реформы

Тысячи израильтян собрались на акции протеста в Тель-Авиве. Они выступают против намерений правительства принять закон, который предоставит премьер-министру, членам кабмина и депутатам Кнессета иммунитет от судебного преследования и ограничит полномочия Верховного суда. Сам Биньямин Нетаньху проходит подозреваемым по трем делам о коррупции.

"Я пришел сюда для того, чтобы выразить недовольство теми законами, которые собирается принять Нетаньяху и из-за которых демократическое государство превратится в диктатуру наподобие того, что происходит в России и Турции. Там чиновники и политики находятся выше закона", - говорит участник акции.

Нетаньяху, чья партия победила на прошедших в апреле парламентских выборах, подозревается в получении дорогих подарков от бизнесменов и лоббирования интересов крупнейшей телекоммуникационной компании страны. В обмен на это, как считает следствие, один из популярных в Израиле сайтов должен был благосклонно освещать работу премьера. Сам Нетаньяху все обвинения отвергает. В партии "Ликуд", которую возглавляет глава правительства, говорят по "политическом преследовании" премьера.