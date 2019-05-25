Гран-при по дзюдо в Хух-Хото: возвращение Саида Моллаи

Во второй день Гран-при по дзюдо в Хух-Хото всё внимание было приковано к действующему чемпиону мира Саиду Моллаи. Иранскому спортсмену не было равных в категории до 81 кг.

В финале его ждала встреча с японцем Сотаро Фудживарой, с которым они спорили за титул чемпиона мира осенью 2018 года. Этот поединок не оставил равнодушными искушённых зрителей турнира в Хух-Хото. Необычный бросок через бедро - и Моллаи одержал верх над Фудживарой, как в прошлом году.

После матча спортсмены поблагодарили друг друга, ведь уважение к сопернику - одна из главных ценностей дзюдо.

После финального матча Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Мартина Трайдос из Германии вернулась на верхнюю ступень пьедестала в категории до 63 кг.

В финальном матче против Дзин Тан она держалась очень уверенно и дважды уложила китаянку на татами. Приём маки-коми принёс немке "вадза-ари", а за бросок о-ути-гари она удостоилась оценки "иппон". Трайдос получила золотую награду из рук президента федерации дзюдо Китая Сянь Дунмэй.

"Ко мне возвращается уверенность в собственных силах, наверное, это залог успеха на татами. Мне довольно долго не удавалось подняться на подиум, но в Тбилиси и Баку я завоевала бронзу, и вот теперь у меня снова золото, - поделилась Мартина Трайдос. - Перед этим турниром я тренировалась в Японии, сейчас я в отличной форме и прекрасно себя чувствую".

Азебайджанец Хидаят Гейдаров праздновал победу в категории до 73 кг.

В финальном поединке он сумел одолеть выступающего за сборную Объединённых Арабских Эмиратов Виктора Скворцова и поставил точку в споре за золотую медаль.

Награду Гейдарову вручил Насер Аль-Тамими, генеральный казначей международной федерации дзюдо.

Последнее золото, разыгранное в этот день, досталось японке Саке Ниизое. В решающем матче против шведки Анны Бернхольм она продемонстрировала невероятное мастерство и получила от судей оценку "иппон". Зрители пришли в восторг.

Во второй день соревнований было множество зрелищных моментов, среди которых мощный бросок о-ути-гари китаянки Сунь Сяоцянь и невероятный сеой-наге серебряного призёра Виктора Скворцова.

Сборная Германии была на высоте. Атака Джованны Скоччимарро обеспечила ей бронзу в категории до 70 кг, а прекрасный бросок иппон-сеой-наге принёс бронзовую награду её товарищу по команде Игорю Вандтке.