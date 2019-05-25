Выборы, "брексит" и колдовство

Румынские ведьмы готовят зелье для правительства страны и дают свой прогноз по поводу выхода Великобритании из ЕС. По их мнению, "брексит" будет отложен... навсегда!

Ведьмы обратились за помощью к коллегам по всему миру с тем, чтобы усилить действие антикоррупционных чар в Бухаресте перед голосованием на выборах в Европарламент 25 мая.

Михаэла Минкэ, глава семейства ведьм: "Девочки ездили за пределы Будапешта, в деревни, побывали в заброшенных домах и взяли воду из девяти колодцев. Мы собирали воду на восходе и закате, так как она идет прямо из недр земли. Мы добавили в зелье немного шерсти черной кошки, а также землю с места драки кота и собаки".

Михаэла говорит, что это зелье должно закалить нервы политиков и заставить их принимать правильные для Румынии решения.

Что же касается будущего остальной Европы и выхода Великобритании из ЕС... На этот счет румынским ведьмам всё уже известно: им рассказали об этом карты таро и звезды.

"Брексит будет откладываться раз за разом, и вскоре эта политическая игра прекратится. Великобритания не выйдет из ЕС в течение ближайших 10 лет", - заявила Михаэла.

Часть магического ритуала будет проведена перед телекамерами, поскольку чародейство и современные технологии сегодня весьма удачно сочетаются.