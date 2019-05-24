"Огненный ангел" Прокофьева на итальянской сцене

Гротеск и мистика, колдуны и демоны на сцене Римского театра. Здесь состоялась премьера оперы Сергея Прокофьева "Огненный ангел".

Это произведение знаменитый русский композитор написал в 1920-х годах на собственное либретто по одноимённому роману Валерия Брюсова.

Действие происходит в XVI веке в Германии. В центре сюжета - любовный треугольник: женщина по имени Рената, влюблённая в "огненного ангела" Мадиэля, и одержимый ею рыцарь Рупрехт.

Драматическая история, в которой безудержная страсть переплетается с оккультизмом, рассказана интернациональным коллективом.

Главные роли в спектакле, срежиссированном итальянской актрисой и драматургом Эммой Данте, исполнили: сопрано Ева Весин из Польши, российско-украинский тенор Максим Пастер, бас Горан Юрич родом из Хорватии, в сопровождении оркестра под управлением аргентинца Алехо Переса.

Постановку "Огненный ангел" Римском оперном театре можно увидеть до 1 июня.