«Осторожный позитив»: Трамп, Мэй и нефть

С «осторожным позитивом» завершают рынки деловую неделю. Инвесторы сочли положительным сигналом заявление президента США Дональда Трампа о возможном ослаблении ограничений, наложенных на деятельность китайской компании Huawei.

Последствия глобального запрета, наложенного США, оказали сильное влияние на мировые рынки. Теперь Трамп не исключает, что Huawei может стать частью торгового соглашения с Китаем — если такой документ будет когда-нибудь заключён.

Возрос и интерес к активам энергетических и сырьевых компаний. После сильного падения вновь выросла цена на нефть: в пятницу она прибавила более 1%.

Отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй дала инвесторам надежду на возможность выхода из тупика «брексита», так что и фунт стерлингов немного укрепился.