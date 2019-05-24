Гран-при по дзюдо в Хух-Хото: "чистая победа" Уты Абе

В китайском городе Хух-Хото начался Гран-при по дзюдо. В первый день соренований действующая чемпионка мира Ута Абе снова поднялась на верхнуюю ступень пьедестала в категории до 52 кг.

Уже на отборочном этапе стало ясно, что японская дзюдоистка настроена очень решительно.

"Чистая победа" в поединке против израильтянки Гефен Примо обеспечила Абе выход в финал, в котором её ждала встреча с Эвелин Чопп из Швейцарии.

Точку в споре за золото молниеносный бросок "учи-мата". В каждом матче на этом турнире Абе удостоилась от судей оценки "иппон".

Награждение в категории до 52 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

“Из-за травмы у меня был всего один месяц на подготовку к этим соревнованиям. Однако я очень довольна своим выступлением. Я действительно выложилась на сто процентов, но мне ещё есть над чем работать. Надеюсь, что на чемпионате мира по дзюдо в августе я смогу показать, на что способна”, - поделилась Ута Абе.

В категории до 60 кг среди мужчин не было равных Ким Вон Джину из Южной Кореи. Многократный призёр чемпионата мира с самого утра был на высоте. На пути к финалу он отправил в полёт выступающего за сборную Франции Луку Мхеидзе. В решающем матче против Янг Юг Вея с Тайваня корейский спортсмен произвёл неизгладимое впечатление на зрителей.

Награждение в категории до 60 кг. Альберт Огузов - бронзовый призер. Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

“Я должен быть готову к любому повороту событий, ведь не всегда поединок идёт по плану. Но я много тренируюсь, чтобы справиться с любыми неожиданностями. Сегодня я очень хорошо выступил и заработал много "иппонов", - рассказал Ким Вон Джин.

Золотая медаль Гран-при в категории до 48 кг досталась Джун Ю Сан из Корейской Народно-Демократической Республики. В финальном поединке она одолела китаянку Яо Сюн и завоевала первый титул турнира мирового тура международной федерации дзюдо в своей карьере. На подиуме чемпионка не могла сдержать эмоций.

Финал в категории до 48 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

В категории до 66 кг золото досталось Киму Лимгвану из Южной Кореи, а россиянин Арам Григорян стал серебряным призёром.

Награждение в категории до 66 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

В финальном матче в категории до 57 кг победу праздновала Ким Джин А из Северной Кореи. Дарья Межецкая принесла сборной России второе серебро.

Награждение в категории до 57 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Самый зрелищный приём дня применила Гефен Примо в поединке против румынки Андреу Читы. Блестящая контратака обеспечила израильтянке бронзовую награду в категории до 52 кг.