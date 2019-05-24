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Испания

Жункераса лишают мандата

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 Надежда Дрямина 
Жункераса лишают мандата
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REUTERS/Sergio Perez
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Парламент Испании приостановил полномочия четырёх каталонских депутатов, проходящих по делу о проведении референдума о независимости автономии.

Такое решение в пятницу приняла нижняя палата в отношении бывшего замглавы Каталонии Ориола Жункераса и трёх его сподвижников.

Все они получили кресла в Конгрессе по итогам апрельских всеобщих выборов и даже были выпущены из тюрьмы на несколько часов для принятия присяги и участия в учредительном заседании новогоизбранного парламента.

Суд по делу 12 политиков - бывших членов каталонского правительства - начался в феврале.

Некоторым предъявлены обвинения в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств, за что им грозит до 25 лет лишения свободы.

Ожидается, что приговор будет оглашён осенью.

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