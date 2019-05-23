США: по штату Миссури прошел торнадо

По меньшей мере семь человек стали жертвами бурь и торнадо, которые обрушились на ряд штатов в центральной части США. Сообщается о пострадавших.Тела погибших обнаружены в штатах Миссури, Оклахома и Айова.

Наибольший ущерб нанесен штату Миссури и его столице Джефферсон-Сити. В городе повреждены и разрушены промышленные постройки и жилые здания. Метеорологи предупреждают об опасности наводнений из-за проливных дождей.

В апреле этого года на южные районы США обрушилось около 16 торнадо. Тогда погибли более 10 человек.