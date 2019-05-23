Расти и вдохновляться

70% населения планеты в 2050 году будет населять города. На 12-м Астанинском экономическом форуме в Казахстане самые авторитетные умы обсуждали, каких преобразований потребует глобальная урбанизация. Вдохновляющий рост, люди, общества, города - эти всеобъемлющие направления определили повестку дня крупнейшего делового слета Евразии.

Города как главная среда обитания людей, метаморфозы городов. Столица Казахстана Нур-Султан - наглядный пример быстрого развития и роста. С 2002 года население одной из самых молодых столиц мира удвоилось и превышает миллион.

Бахыт Султанов, мэр Нур-Султана, уточняет: ""Нур-Султан - одна из самых динамично развивающихся столиц мира, самая молодая столица мира. Тот уровень урбанизации, который в настоящее время в нашей стране происходит, те тенденции, которые влияют на развитие нашего города, создают нам большие возможности, но в то же время и вызовы".

Обеспечение устойчивого роста городов в Казахстане и в других уголках планеты: участники форума под увеличительным стеклом рассматривали различные аспекты этой глобальной задачи. Виктор ду Праду из Всемирной торговой организации видит ключ успеха в концепции "вдохновляющего роста": "Вдохновляющий рост... Мы хотим именно этого! Хотим, чтобы концепция развития, ростf вдохновляла людей, меняла их взгляд на мир".

Профессор экономики Колумбийского университета Ксавье Сала-и-Мартин убежден: "Наступает эпоха "умных городов", это требует внедрения определенных мер. Посмотрите на города, которые это уже сделали, на те, которые готовятся к этому шагу (я имею в виду Сингапур, Дубай, Барселону). Посмотрите на них и определитесь с собственной концепцией".

С момента своего запуска более десяти лет назад первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Астанинский экономический форум стал важной платформой для обсуждения тенденций развития в регионе с выкосим стратегическим потенциалом. За прошедшие годы в деловом слете приняли участие более 50 тысяч делегатов из 150 стран, в их числе - 20 лауреатов Нобелевской премии.

Тематика форума ежегодно актуализируется и охватывает широкий спектр проблем общемирового развития, а также задает вектор для будущих дискуссий.

"Это очень важный международный форум, - считает Хосе Антонио Окампо Гавирия, председатель Комитета Экономического и Социального Совета ООН по политике в области развития. - В его повестке дня - и мировая экономика, и другие важные знаки вопроса, которые стоят перед нами сегодня в разных областях".

"Сюда приезжает много авторитетных спикеров, которые дают очень хорошие рекомендации, - добавляет Айгуль Соловьева, возглавляющая Ассоциацию экологических организаций Казахстана. - Казахстан сможет сконцентрировать в себе все эти знания и найти свой правильный путь".

В рамках форума этого года министры финансов стран региона, главы центробанков собрались за круглым столом, чтобы обсудить стратегию достижения целей ООН в области устойчивого развития. Кристин Лагард, директор Международного валютного фонда, пояснила: "Мы сфокусировались на процессах, которые повысят уровень жизни людей, приведут к более активному, устойчивому, инклюзивному росту в регионе".