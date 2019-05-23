Предвыборное путешествие: за что голосует Моленбек?

Красный диван приехал в Брюссель, но ещё не добрался до европейского квартала. Для начала нам надо остановиться в Моленбеке, одном из центральных районов города. Он часто упоминался в СМИ в нехорошем контексте в 2016 после серии взрывов в Брюсселе.

Да, у этого района сложилась плохая репутация. Но за время нашего предвыборного путешествия мы поняли, что мир не делится на чёрное и белое. Вот почему было бы очень интересно поговорить с местными жителями и узнать, что они думают о своём районе, о его проблемах и о политике в целом:

_— Да, мы прекрасно знаем, что в это воскресенье выборы, мы даже пойдём голосовать.

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_— Я пойду голосовать, но проголосую против всех.

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_— Мы голосуем и каждый раз нам обещают помощь, обещают работу. Но в прошлый раз мы проголосовали и ничего не поменялось. И теперь мы будем голосовать, но кто нам поможет? Мы ищем работу, но работы нет.

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_— Давайте посмотрим, как будут развиваться события, но теперь мы большие протекционисты. Мы больше думаем о национальных интересах. Мы не думаем о сообществе, о Европе, — нас больше волнуют проблемы наций. Посмотрите на Францию и Германию и, к сожалению, на Великобританию, которая уже решилась уйти от нас с «брекситом».

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— Европе надо стремиться к лучшему, а становится хуже. Это нелегко для всех. Для Европы это трудные времена, её раздирают со всех сторон.