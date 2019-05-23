"Брексит": Тереза Мэй - одна против всех

Выступая во вторник в Палате общин, британский премьер сообщил а депутатам, что поставит на голосование возможность проведения нового плебисцита по "брекситу", если до этого они поддержат соглашение с ЕС.
Лидсом подчеркнула, что у нее есть основания не доверять нынешним шагам кабмина: "Я безоговорочно поддерживала "брексит" последние три года, но сегодня, занимая должность в Палате общин и неся связанные с ней законодательные обязанности, я не могу делать вид, что ничего не происходит".
Также накануне три ключевых члена кабинета - глава МВД, МИДа и министр по делам Шотландии запросили встречу с Мэй, чтобы изложить свои возражения, но в этом им было отказано.
Мэй теряет поддержку и среди депутатов-однопартийцев.
Депутат-тори Джон Редвуд задал вопрос на пленарном заседании: "Что она сегодня может сказать тем, кто по-прежнему думает о том, что мы должны были выйти из ЕС еще 29 марта марта, вне зависимости от наличия или отсутствия сделки?".
Влиятельная "Таймс" в утреннем выпуске сообщила, что в настоящее время Мэй готовится к отставке, объявить о которой намерена 24-го мая после встречи с депутатами-тори.