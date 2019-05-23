"Брексит": Тереза Мэй - одна против всех

Выступая во вторник в Палате общин, британский премьер сообщил а депутатам, что поставит на голосование возможность проведения нового плебисцита по "брекситу", если до этого они поддержат соглашение с ЕС.

Лидсом подчеркнула, что у нее есть основания не доверять нынешним шагам кабмина: "Я безоговорочно поддерживала "брексит" последние три года, но сегодня, занимая должность в Палате общин и неся связанные с ней законодательные обязанности, я не могу делать вид, что ничего не происходит".

В соглашении, подготовленном кабинетом министров, есть пункты, сводящие уход Соединенного Королевства из ЕС на нет. Андреа Лидсом экс-лидер Палаты общин

Также накануне три ключевых члена кабинета - глава МВД, МИДа и министр по делам Шотландии запросили встречу с Мэй, чтобы изложить свои возражения, но в этом им было отказано.

Это правительство раздирают противоречия, оно просто не в состоянии вытащить страну из того хаоса, которое же оно само создало. Больше нет дураков верить премьеру. Джереми Корбин лидер лейбористов

Мэй теряет поддержку и среди депутатов-однопартийцев.

Во вторник в Палате общин Фото Рейтер

Депутат-тори Джон Редвуд задал вопрос на пленарном заседании: "Что она сегодня может сказать тем, кто по-прежнему думает о том, что мы должны были выйти из ЕС еще 29 марта марта, вне зависимости от наличия или отсутствия сделки?".

Моя точка зрения о втором референдуме не изменилась: мы должны претворить в жизнь результат первого плебисцита. Тереза Мэй премьер-министр Великобритании

Влиятельная "Таймс" в утреннем выпуске сообщила, что в настоящее время Мэй готовится к отставке, объявить о которой намерена 24-го мая после встречи с депутатами-тори.