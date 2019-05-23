Триполи: на линии огня

Мы находимся в полевом госпитале, расположенном на подступах к ливийской столице Триполи. Нас пригласили на ифтар (вечерний прием пищи во время Рамадана) с бойцами отряда Йятриба. Пока мы были здесь, мы узнали о том, что командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Я говорила с Мохамедом Халилем Иссой, командиром отряда о том, что эти переговоры означают для ведущих боевые действия ливийцев. Он считает, что Франция ведет опасную игру в Ливии.

Мохамед Халил Исса, командир отряда: "Франция, я не имею ввиду французский народ, я говорю о Макроне, который поддерживает Хафтара, вот за каждого, кто здесь погибает, ответственность несет Макрон. Три арабские страны Египет, Саудовская Аравия и Эмираты на стороне Хафтара. Но Макрон его поддерживает больше всех и в политическом, и военном отношении".

Мохамед и его бойцы из Мисраты входили в состав сил, которые вели военные действия против террористической группировки "Исламское Государство" в Сирте. По словам Мохамеда, ирония заключается в том, что тех, кто в 2016 году выдворил из страны ИГИЛ, сейчас называют террористами.

Мохамед Халил Исса, командир отряда: "Те, кто сейчас с Хафтаром, не вели борьбу с терроризмом. Это делали мы. Была настоящая война. Мы сражались семь или восемь месяцев. Погибли более семисот человек. Ранения получили двенадцать тысяч. Вы говорите, что боретесь с терроризмом в Триполи, что вот они террористы? Да они воевали со мной против ИГИЛ".

Анелиз Боржес, Euronews: "Эти люди говорят, что защищают свою страну и ее будущее. Они считают, что Хафтар представляет угрозу Ливии на пути к демократии и стабильности и, что международное сообщество должно приложить больше усилий, чтобы остановить войну. Эти бойцы, как они утверждают, хотят как можно скорее увидеть окончание войны и добавляют, что лучше бы она не начиналась".