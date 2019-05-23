ФИФА: Число команд на ЧМ-2022 не изменится

ФИФА не станет увеличивать число участников Чемпионата мира по футболу 2022 г., который должен пройти в Катаре. С предложением пригласить больше команд на турнир выступал президент ФИФА Джанни Инфантино: он отмечал, что тогда часть игр должны были бы принять соседние страны, а это могло бы способствовать урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке. «Футбол творит чудеса», — говорил президент ФИФА.

Согласно действующему плану, в расширенном формате Чемпионат мира должен пройти в 2026 — в США, Канаде и Мексике. В сообщении на сайте организации сказано, что для реализации этой идеи в Катаре просто не хватит времени: Конгресс ФИФА, который мог бы санкционировать нововведения, назначен уже на 5 июня.

Организация Чемпионата мира по футболу в Катаре осложняется напряжёнными отношениями эмирата с Саудовской Аравией, Бахрейном и Египтом. В июне 2017 они прервали все связи с Дохой и ввели блокаду страны, обвиняя её руководство в поддержке терроризма. Власти Катара все претензии отвергают.