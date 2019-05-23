Вялая активность европейского бизнеса

Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) в 19 странах зоны евро вырос в мае меньше, чем прогнозировали аналитики. С апрельского уровня он поднялся только на одну десятую пункта до 51,6.

Индекс ниже 50 пунктов означает снижение активности. Он отражает активность менеджеров по закупкам и является верным индикатором экономического роста.

По мнению экспертов компании IHS Markit, изучающих бизнес-активность, во втором квартале экономика еврозоны вряд ли вырастит более 0,2 %. Активность бизнеса заметно ослабла в Германии, тогда во Франции, напротив, она достигла максимума за полгода.