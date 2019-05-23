Условно-досрочное освобождение "американского талиба"

На свободу после 17 лет заключения вышел американец Джон Уокер Линд, осуждённый в США за участие в движении «Талибан», которое Совбез ООН признал террористическим. В 2002 Линд признал, что воевал в Афганистане на стороне исламистов. Он должен был провести за решёткой 20 лет, однако освободился досрочно, — сообщили в Федеральном бюро тюрем.

Как уточняет Reuters со ссылкой на решение суда, Линд останется под надзором: ему запрещено без особого разрешения владеть устройствами с доступом в Интернет, его переписку будут читать спецслужбы.

Освобождение Линда вызывало негативную реакцию со стороны ряда влиятельных американских политиков, а Госсекретарь Макл Помпео назвал это решение «немыслимым».