Паразиты богатые и бедные

От ужасного до смешного один шаг: корейский кинорежиссёр Пон Чжун Хо, два года назад всколыхнувший Канны фантастически-приключенческой кинодраммой "Окча", на этот раз привез другую сенсацию - трагикомедию "Паразит".

49-летний Пон Чжун Хо, которого Квентин Тарантино как-то назвал "Спилбергом в расцвете сил", говорит, что на создание фильма его вдохновила декалькомания - концепция в искусстве, основанная на принципе переноса изображения на другую поверхность, как в детских переводных картинках.

Действие происходит в Южной Корее, сюжет - своеобразная сатира на противостояние богатых и бедных, но в то же время и криминальный триллер, и чёрная комедия - всё в одном флаконе. Режиссёр далёк от стереотипов обычного социального кино: его богачи не злобные эксплуататоры, а бедные - не смиренные жертвы обстоятельств. В результате выясняется, что паразитирует друг на друге практически все герои.