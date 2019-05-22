Триполи: меж двух огней

Вот уже полтора месяца не прекращаются вооруженные столкновения в районе столицы Ливии Триполи. Город штурмуют силы Ливийской национальной армии, которой командует Халифа Хафтар. Им противостоят воинские подразделения, подконтрольные Фаизу Сараджу, премьеру заседающего в Триполи правительства национального согласия. Зачастую мирное население на окраинах столицы подвергается обстрелам и нападениям.

Мы находимся в Хайя инти сахр... Здесь 17 апреля жертвами минометного обстрела стали по меньшей мере семь человек. Местные жители утверждают, что в этом районе нет военных объектов, а прямо за углом находится школа. Ливийцы возмущены тем, что мирное население оказалось заложником вооруженного

Рейяд Эль Хами до сих пор не может прийти в себя от увиденного в тот день... Перед глазами Рейяда - лежащая на полу мать, ее израненное тело...

Рейяд Эль Хами, житель Триполи: "Когда я увидел кровь, а она была повсюду, я буквально впал в ступор... И сейчас у меня такие странные ощущения... Понимаете, когда мать умирает на твоих руках... теряешь разум. Я был потрясен, потерян... Просто не мог дышать".

В ту страшную ночь в этом районе разорвались два снаряда. Соседи Рейяда показали нам еще один дом, попавший под обстрел. Здесь погиб один человек.

Живущие здесь ливийцы оцепенели от горя и тревоги... Люди мучаются вопросом, ответ на который не могут найти: почему, все это происходит. Почему мы?

Рейяд Эль Хами, житель Триполи: "Вы видели здесь какие-то военные объекты? Установки? Здесь, вот посмотрите, старики, мужчины, женщины молодые люди, дети... Мы хотим, чтобы расследованием этих военных преступлений занялся международный суд".

Анелиз Боржес, Euronews: "На данный момент не представляется возможным проверить, какая из противоборствующих сторон совершила обстрел. Ясно одно: преднамеренные нападения на мирных граждан и разрушение их жилищ, считаются военными преступлениями. Международная неправительственная организация Amnesty International призывает провести расследование обятоятельств случившегося. За шесть недель наступления на Триполи сил Хафтара жертвами боевых действий стали более 400 человек. Порядка 60 тысяч ливийцев были вынуждены покинуть свои дома".