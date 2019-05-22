Марио Монти: «Нужно отменить право вето стран-членов ЕС»

Бывший премьер-министр Италии, а ныне сенатор Марио Монти считает, что новый состав европарламента должен усилить прерогативы Евросоюза за счёт национальных государств. Он уверен, что антибрюссельские партии, которые он называет популистскими и «суверенистскими», окажутся в новом европейском парламенте в меньшинстве.

«Скорее всего, в Италии популистские и суверенистские партии достигнут наибольших успехов на европейских выборах. В конце концов, только у нас у власти находятся сразу две популистские партии. Согласно прогнозам, суверенисты не получат большинства в европейском парламенте, поэтому итальянские евродепутаты пополнят ряды оппозиции. По этой же причине я не думаю, что следующий председатель Европейской комиссии будет популистом или что большинство еврокомиссаров будут популистами или суверенистами. Значит Италия и европейские институты будут двигаться в разных направлениях».

Euronews: Руководство Евросоюза скоро сменится. Каким оно окажется по результатам выборов в конце мая?»

«Надеюсь, оно будет сильно отличаться от того, что было до сих пор, хотя оно и достигло больших успехов. В случае если суверенисты не получат большинства, не достаточно будет, вздохнув с облегчением, вернуться к привычной жизни. Нужно будет отменить право вето стран-членов. Если мы хотим построить Европу народов, нам нужен Евросоюз в котором голос парламента и комиссии будет усилен и в котором у стран, желающих помешать прогрессу других, будет больше проблем».