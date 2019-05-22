Банкротство и ликвидация British Steel

В Великобритания запущена процедура ликвидации компании British Steel, второй по размерам металлургической компании страны. Решение об этом Высокий суд Англии принял после провала переговоров с правительством о предоставлении компании финансовой помощи в размере как минимум 30 млн фунтов стерлингов.

По информации агентства Рейтер, закрытие заводов компании грозит потерей более 25 тысяч рабочих мест. Основные производственные мощности компании расположены в городе Сканторп в английском графстве Линкольншир.

Правительство предлагает уступить заводы British Steel новому собственнику, лейбористская оппозиция предлагает их национализировать.

До принятия решения о судьбе заводов, они продолжат исполнять свои обязательства по поставке готовой продукции.