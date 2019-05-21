"Семейный роман" Вернера Херцога

Вернер Херцог представил на специальном показе в рамках Каннского кинофестиваля ленту "Семейный роман". Сюжетную линию немецкому режиссеру "подсказал" широко развитый в Японии сервис по предоставлению на прокат клиентам актеров, изображающих членов семьи, друзей, и коллег (для общественных мероприятий или общения). Двенадцатилетней девочке нанимают мужчину, играющего роль пропавшего отца. Девушка берет напрокат следящих за ней псевдофотографов, чтобы почувствовать себя знаменитостью. Это лишь некоторые сцены из фильма.

Вернер Херцог, режиссер: "В этой картине прослеживаются состояния человека... то, что порой с нами происходит и, что ожидает нас. И это не только некая семейная история, где нанимают друзей, пропавших близких..."

Картину Вернера Херцога положительно оценили критики.