Испания: из заключенных - в депутаты

Беспрецедентная первая сессия новоизбранного испанского парламента... Под громкие аплодисменты пятеро каталонских политиков, которые проходят по делу, связанному с проведением незаконного референдума о независимости региона, прибыли в Генеральные кортесы, чтобы принять участие в учредительном заседании.

Рауль Ромева, Жорди Санчес, Жорди Турулл, Жосеп Рулл, а также экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас были выпущены из тюрьмы на несколько часов, чтобы как и другие законодатели принять присягу и приступить к работе. Депутатские мандаты эти политики получили по итогам досрочных выборов, прошедших в Испании 28 апреля.

Суд по делу лидеров каталонского сепаратизма начался 12 февраля. Перед Верховным судом предстали 12 человек, в числе которых бывшие члены кабмина и парламента региона. Слушания по делу все еще продолжаются, приговор может быть вынесен осенью. Прокуратура Испании обвиняет часть проходящих по делу в подстрекательстве к мятежу, растрате госсредств и просит для них до 25 лет тюрьмы.