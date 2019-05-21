С бразильским приветом

Гигантские граффити на стенах фабричных зданий: буйство красок и фантазии на фоне однотипной архитектуры советского прошлого - так выглядит улица Октябрьская, пожалуй, одна из самых необычных аллей в белорусской столице.

... А всего несколько лет назад это был полузаброшенный фабричный район. Жизнь в него вдохнул совместный проект белорусских и бразильских художников, реализованный во время фестиваля Vulica Brasil в 2014 году. Впечатляющие работы положили начало развитию квартала: сегодня Октябрьская с ее арт-галереями, барами, творческими студиями - едва ли не самый модный район Минска.

Именно сюда нередко приходит за вдохновением молодой, но уже достаточно известный дизайнер Апти Эзиев: "Эта улица стала самой яркой на территории Минска, - говорит он. - Благодаря Октябрьской город стал свободнее, начал лучше дышать: до этого молодежи чуть-чуть не хватало возможности самовыражения. Люди, которые приезжают сюда из других городов, ловят такой кайф, что, мне кажется, потом не хотят возвращаться к себе".

Граффити на Октябрьской уже стали отдельной достопримечательностью Минска. Со стен домов здесь на вас смотрят белорусский гусляр, Ван Гог, Фрида Кало и многие другие яркие и узнаваемые персонажи.