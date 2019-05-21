В Кракове родилась шестерня

В Кракове появились на свет шестерняшки - впервые в истории современной Польши.

Четыре девочки и два мальчика родились на 29 неделе беременности с помощью кесарева сечения. Вес самого маленького ребенка 890 г, самого упитанного - 1,3 кг. Изначально родители готовились к рождению "лишь" 5 малышей.

"К счастью, все было тщательным образом спланировано. С точки зрения логистики, все прошло на ура. Правда, нас ждал один сюрприз: когда на свет появился пятый ребенок, оказалось, на встречу к нам спешит еще один мальчик", - рассказывает глава отделения неонатологии Университетской клиники в Кракове профессор Рышард Латербах.

Сейчас новорожденные нуждаются в поддержке дыхательной системы. Мама чувствует себя хорошо.

"Мы были потрясены. Но после родов я смогла наконец дотронуться до одной из моих девочек. Тогда-то и пришло осознание счастья", - признается Клаудиа Мажек, мама.

Вероятность рождения шестерни - одна на почти 5 млрд. Счастливых родителей поздравил президент Польши Анджей Дуда.