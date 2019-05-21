ОЭСР настроена пессимистично

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела свой прогноз роста мировой экономики на этот год, снизив его до 3,2%, и предупредила о возможном ухудшении этого показателя в случае эскалации напряженности в отношениях между США и КНР. Об этом говорится в опубликованном во вторник майском докладе ОЭСР. Это самый пессимистичный прогноз с 2016 г. Главная причина для пессимизма – снижение темпов роста мировой торговли.

На 2020 год прогноз остался прежний: рост мировой экономики должен составить 3,4%, «что значительно ниже темпов роста, наблюдавшихся в течение последних трех десятилетий или даже в 2017-2018 годах».

Глобальные проблемы, вызванные торговыми спорами, не обойдут стороной Еврозону. По прогнозу ОЭСР, ВВП здесь вырастит в этом году только на 1,2%, а в следующем году ускорится до 1,4%.

«Сегодня конфликтуют США и Китай, но мы знаем, что завтра это будет США-Европа. Поэтому бизнес, планирующий инвестировать и нанимать людей, наблюдает за всем этим с большой тревогой. Мы пересмотрели наш прогноз для еврозоны. Мы ожидаем, что она вырастит в этом году только на 1,2%, что довольно скромно, мягко говоря».

В отношении экономики России эксперты ОЭСР оставиле в силе свой мартовский прогноз: в этом году она должна вырасти на 1,4%, а в следующем – на 2,1%.

Саша Вакулина, Euronews: «Торговый конфликт между США и Китаем создаёт самую большую угрозу для мировой экономики., заявляют в Организации экономического сотрудничества и развития. По словам генерального секретаря Анхеля Гурриа, конфликт отражается на инвестициях, росте и вынуждает ОЭСР снизить свой прогноз для мировой экономики. Чем больше разгорается торговый конфликт, тем заметнее становятся его последствия для остального мира».