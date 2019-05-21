История легенды в Каннах

История головокружительной карьеры, экстравагантных выходок и борьбы с наркозависимостью. В Каннах прошла премьера нового документального фильма о Диего Марадоне.
Британский режиссер Асиф Кападиа известен широкой публике по своим другим документальным лентам - о жизни певицы Эми Уайнхаус и автогонщика "Формулы-1" Айртоне Сенне.
Сам Марадона из-за травмы плеча в Канны приехать не смог.
При создании фильма использованы уникальные кадры из личного архива великого аргентинского футболиста - примерно пятьсот часов видеоматериала.
Картина выходит в широкий прокат в середине июня.