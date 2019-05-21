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История легенды в Каннах

История легенды в Каннах
 Мария Горковская 
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История головокружительной карьеры, экстравагантных выходок и борьбы с наркозависимостью. В Каннах прошла премьера нового документального фильма о Диего Марадоне.

Британский режиссер Асиф Кападиа известен широкой публике по своим другим документальным лентам - о жизни певицы Эми Уайнхаус и автогонщика "Формулы-1" Айртоне Сенне.

Сам Марадона из-за травмы плеча в Канны приехать не смог.

"Это был захватывающий съемочный процесс. Узнавать Марадону, видеть, как он просто сидит и работает, понимать, кто он на самом деле, сколько всего он помнит -а ведь мы рассказываем о событиях тридцатилетней давности - все это было очень интересно Сначала я не был уверен, многое ли он расскажет. Но проводить с ним интервью - настоящее удовольствие", - рассказывает режиссер.

При создании фильма использованы уникальные кадры из личного архива великого аргентинского футболиста - примерно пятьсот часов видеоматериала.

"Примерно с 10 минуты и до самого конца фильма у меня на глазах были слезы. Меня глубоко тронуло увиденное. Ведь лента рассказывает и о темной стороне жизни Марадоны как ее неотъемлемой части. Особенно сильное впечатление оставил после себя первый просмотр. Фильм непростой, но он полон любви к Марадоне", - признается Даниэль Аркуччи, биограф футболиста.

Картина выходит в широкий прокат в середине июня.

 

 

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