Новая сделка Терезы Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит депутатам Палаты общин новое соглашение по «брекситу», на основании которого страна могла бы выйти из Европейского союза. «Я пошла на компромисс, теперь прошу пойти на компромисс и вас», – заявила Мэй. Она также намерена поставить на голосование вопрос о проведении повторного референдума по «брекситу»:

– Правительство включит в законопроект о соглашении по брекситу требование проголосовать по вопросу проведения повторного референдума, и это должно произойти до того, как соглашение о выходе из ЕС может быть ратифицировано.

Тереза Мэй надеется получить поддержку со стороны лейбористов, в чьих голосах нуждается, чтобы преодолеть сопротивление со стороны ряда депутатов-консерваторов. Она вновь предупредила о последствиях непринятия соглашения:

– Если отказаться от этой сделки, то вскоре выход из ЕС на основе соглашения, достигнутого в результате переговоров, станет невозможным. И что тогда делать? Некоторые предлагают выход из ЕС без сделки, но как бы вы ни относились к такому варианту, парламент ясно дал понять, что сделает всё возможное, чтобы этого не допустить. А если выход без сделки невозможен, то последуют всеобщие выборы или повторный референдум, что может привести к отмене «брексита».

Голосование в Палате общин по вопросу соглашения о выходе Великобритании из Европейского союза намечено на третье июня. Депутаты уже трижды отвергли условия сделки с ЕС, которые предлагались правительством, что повлекло за собой сдвиг даты «брексита», намеченной теперь на 31 октября.