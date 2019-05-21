Споры об изоляции Ирана

Пентагон утверждает, что усиление американского военного присутствия в Персидском заливе позволило устранить риск нападения со стороны Ирана.

Между тем Иран отказывается от переговоров с США. По словам Президента Хасан Роухани, Тегеран не пойдет на переговоры, которые будут навязываться ему силой. Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что готов наладить контакт только тогда, когда "будут готовы" власти Ирана.

Адвокат президента США и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, ранее призывавший к смене режима в Иране, в интервью телеканалу Euronews заявил:

"Трамп во многом содействовал изоляции Ирана и помог сокрушить его в экономическом отношении. Разговоры о войне появились на фоне опасностей, выходящих за рамки экономики. И думаю, что президент США и администрация Белого дома хотят, чтобы в Тегеране поняли, что мы готовы терпеть только до определенного момента".

Иран отказывается от переговоров из-за одностороннего выхода США из ядерного соглашения. Белый дом добивается полной остановки нефтяного экспорта Ирана.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в своем твиттере написал: "Иранцы выстояли на протяжении тысячелетия, в то время как все агрессоры сгинули. Экономический терроризм и травля геноцидом не уничтожат Иран". Накануне Тегеран объявил, что в течение 60 суток не будет выполнять условия по двум пунктам ядерной сделки. В Иране допускают также возможность выхода из Договора по нераспространению ядерного оружия.

На этом фоне экономика Ирана становится слабее: по оценкам МВФ, в первом полугодии текущего гоад она сократилась на 6%, а инфляция подскочила на более чем 32%.