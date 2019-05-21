Герцогиня-садовод: супруга принца Уильяма показала свой сад

"Назад к природе" – так называется сад, который придумала и создала герцогиня Кембриджская Кейт. Свою работу супруга принца Уильяма представила на открытии цветочного шоу в лондонском районе Челси.
Перед открытием в саду побывала королева Великобритании Елизавета II. Экскурсию ей провели внук принц Уильям и сама Кейт.
За день до официального открытия герцогиня прогулялась по саду с группой школьников. Им Кейт показала свой домик на дереве.
В саду успели поиграть и дети герцогини: принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта. Весь последний месяц они помогали матери собирать листья, ветки и мох для оформления сада.