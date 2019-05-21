Влияние "брексита" на Европарламент

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Если и когда Соединённое королевство выйдет из Евросоюза, количество евродепутатов сократится с 751 до 705. Каждой стране полагается как минимум 6 мест. Столько у самых маленьких - Мальты, Люксембурга и Кипра.

Самое большое население и, соответсвенно, парламентское представительство — у Германии - 96. Часть из 73 британских мест будет пераспределена среди нынешних членов ЕС, в первую очередь, Испании и Франции, непропорционально много - 3 и 2 - получат Нидерланды и Ирландия, по одному — несколько стран, а другую часть освобождаемых британцами мест преполагается зарезервировать для будущих стран-новичков Евросоюза.

Пресс-секретарь Европарламента предвидит большие перемены после 31 октября — это срок, до которого отложен «брексит»:

"Некоторые почти избранные люди заменят в Европарламенте британцев после дня «брексита», - говорит Жаме Дук. - Это, например, пятеро французов, и пяти испанских политиков, которые прождут несколько недель, прежде чем стать настоящими евродепутатами".

Накануне этих событий на высшем уровне будет назначен и представлен Европарламенту президент Еврокомиссии. Если этот человек не понравится тому же Фаражу и другим британским евроскептикам, они напоследок могут не допустить его утверждения.

До сих пор все 15 председателей Европарламента были белыми людьми, и женщин среди них было только две.

Сотрудница антирастстской организации опасается, что из-за «брексита» справедливое представительство не будет достигнуто и в этот ра:.

«В списках кандидатов от лейбористской партии, консерваторов и даже отколовшихся от них сторонников Евросоюза, есть много людей с разным цветом кожи, - говорит Сара Чандер. - Но если посмотреть на списки других стран, вы увидите, что, хотя у них может быть несколько цветных кандидатов, они обычно не на самом верху, поэтому их шансы быть избранными значительно уменьшаются ".

Но пока в британском парламенте не утвержено бракоразводное соглашение, правительство может попросить у ЕС ещё одной отсрочки. Тогда народным избранникам Соединённого королевства придется и дальше заседать в Страсбурге и работать в брюссельских комиссиях.

Апатия французских избирателей

За несколько дней до выборов в Европарламент французы не проявляют большого интереса ни к своему президенту, ни к Евросоюзу. Опросы общественного мнения выявили апатию избирателей.

За первое место в рейтингах популярности отчаянно борются крайне правой фракция Марин Ле Пен и «Вперёд Республика!» Эммануэля Макрона. Неудачное выступление этой партии будет рассматриваться как вотум недоверия французскому президенту.

Австрийская Партия свободы держится

Несмотря на разгорающийся в Австрии скандал из-за предполагаемой связи с российским олигархом крайне правой Партии свободы, она, вероятно, понесёт лишь небольшие потери на воскресных выборах в Европарламент.

По мнению аналитиков, партии останется верен её основной электорат, которому не нравится Евросоюз. Остальные крупные силы австрийской политики выступают, в основном, с проевропейских позиций.

Верхофстадт, Сальвини, Путин

Лидер либералов в Европарламенте вызвал итальянского вице-премьера на очные дебаты, написав ему: «люди имеют право знать, какой дьявольский план вы вынашиваете».

Ги Верхофстадт утверждает в Twitter, что Маттео Сальвини и другие националисты по всему Евросоюзу замышляют - вместе с Путиным и на деньги российского президента - разрушить Европу.

Пока не известно, принял ли Сальвини вызов бельгийца Верхофстадта.