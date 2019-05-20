Престолы доигрались

Самый крупнобюджетный проект американского телевидения последних лет и самый дорогостоящий сериал в жанре фэнтези, "Игра престолов" накануне распрощалась со зрителями. За борьбой героев за Железный Трон Семи Королевств в 73-м эпизоде 8 сезона наблюдали поклонники в самых разных частях света. В Нью-Йорке многие бары устроили массовый просмотр заветного финала.

"Я ожидала более драматичной концовки, - говорит Кристина Летюн. - Я злюсь, что это последний эпизод. Хотела бы, чтобы после него было что-то еще"...

"На мой взгляд, все сплелось отлично и все хорошо кончается, ну - насколько это возможно", - добавляет еще один фанат сериала Джефф Зентнер.

"Ну, это настоящий образец фэнтэзи, - размышляет переодетый в одного из персонажей Уолкер Уэлш. - Людям нужен побег от действительности. В то же время речь здесь идет о политике, о приключениях, есть линии любовного романа, и всем здесь кто-то или что-то угрожает"...

Тем, кому не удалось накануне посмотреть завершающий эпизод "Игры престолов", в понедельник следовало избегать соцсетей, потому что все говорили только об этом.

"Большое спасибо Джорджу Р. Р. Мартину, Дэвиду Бениоффу и Дэну Вайсу за создание 8 сезонов увлекательной фэнтезийной (и человеческой) драмы, - написал Стивен Кинг. - Немногие сериалы можно назвать новаторскими. Это один из них. Ребята, вы крутые!"

Натали Эммануэль, исполнившая роль Миссандеи, и Лиам Каннингэм, воплотивший на экране Давоса Сиворта, написали, что "не могут поверить, что это закончилось"...

Съёмки сериала, первый эпизод которого вышел 17 апреля 2011 года, велись в Северной Ирландии, на Мальте, в Хорватии, в Исландии и в Марокко. Специально для него были разработаны искусственные языки: дотракийский, высокий валирийский и несколько его диалектов. Творение кабельного канала HBO было удостоено многих престижных наград, в том числе «Эмми», «Хьюго» и премии Пибоди.

Мнение Ника Хилтона, телекритика британской газеты The Independent: "Этот телесериал кардинальным образом изменил ситуацию с инвестициями в телевидение. До сих пор ТВ было скромным медиа, а в случае с "Игрой престолов" речь шла о 15-ти миллионах долларов за эпизод последнего сезона. Конечно, чтобы сравняться с инвестициями в кино, путь еще долог, но внезапно этот сериал стал настоящим блок-бастером, величайшим из шоу HBO, которое преодолело все и всяческие культурные барьеры".