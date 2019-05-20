"Бахри Янбу" получил холодный приём в Генуе

Саудовское грузовое судно "Бахри-Янбу", которое предположительно перевозит оружие, пришвартовалось в порту итальянского города Генуя. Корабль был встречен митингом протеста, к которому присоединились некоторые работники генуэзского порта. Протестующие несли плакаты "Нет войне" и "Порты закрыты для войны и открыты для мигрантов".

17 мая заход этого судна во французский порт Гавр спровоцировал масштабные протесты антивоенных активистов, выражавших опасение, что оружие, которое планировалось погрузить на судно, может быть использовано в войне, которую Саудовская Аравия ведёт на территории Йемена. Французское правительство заявило, что в следствие протестов погрузка оружия на саудовское судно была отменена.

После Гавра "Бахри Ябу" заходил также в испанский порт Сантандер. Испанские портовые чиновники заявили, что военное снаряжение, погруженное на судно в Антверпене, может быть использовано только во время военных церемоний, а не для ведения боевых действий.