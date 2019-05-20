Ford увольняет сотрудников

На 10% намерен сократить штат своих сотрудников американский автопроизводитель Ford – об этом было объявлено в понедельник. Увольнения коснутся управляющего персонала и офисных работников – всего примерно 7000 человек в разных странах мира. Компания рассчитывает таким образом сократить свои расходы на 600 миллионов долларов в год. В руководстве признают, что нагрузка на оставшихся работников в результате возрастёт. Планируется, что увольнения пройдут уже в ближайшие несколько месяцев и завершатся к концу августа.