Общинная энергетика

Сельский район Уд-Эверле в центре Бельгии получает недостаточно света и природного газа из национальных сетей. Восполнить нехватку поможет пилотный проект энергетического сообщества, в котором для начала будут участвовать 12 домохозяйств.

Инженер и предприниматель Лин Питерс проверяет в своём подсобном помещении некоторые технологические новинки для производства, хранения и распределения электричества из возобновляемых источников.

«Мощность стиральных и посудомоечных машины не велика, поэтому на повышение их экономичности не стоит тратить времени, - говорит Питерс. - Нужно сосредоточиться на «прожорливых» устройствах, таких, как тепловые насосы, зарядка электромобилей, нагреватели для плавательных бассейнов".

Дома будут оснащены солнечными генераторами, теплоэлементами и батареями. Поставлена задача уменьшить использование центрального отопления на 25% и потребление электричества на 60%.

Проект призван сократить выбросы в атмосферу газов, способствующих изменению климата.

Жители Уд-Эверле стали хранить энергию на холодное время, передавать её соседям и возвращать в национальные сети — до сих пор это делали только лицензированные электрические компании.

Организовать такие сделки помогает местный юрист:

«Мы станем производителями, будем обмениваться энергией и поставлять её другим, - говорит Хилде Дерде. - Трудность в том, как избежать нарушения законов. Сейчас мы ведём переговоры с сетью о том, чтобы нам давали скидку, когда другие её пользовали будут брать нашу энергию».

Подобные сообщества входят в консорциум MUSE GRIDS, который получил 7,4 млн евро от Евросоюза. Начавшийся полгода назад бельгийский проект должен быть завершен в 2022 году. Его перенимают также Италия, Испания, Израиль и Индия.

На конференции в Брюсселе обсуждались исследования в этой сфере, диалог с правительствами и энергетической отраслью. На неё представлен также план «Чистая энергия для всех европейцев», который должен быть одобрен странами-членами ЕС до середины 2021 года.

В его разработке участвовал глава энергетического отдела Еврокомиссии:

«Мы ожидаем, что эту концепцию возьмут на вооружение те государства, у которых до сих пор не было сильной традиции в этой области или вообще никакой традиции, - говорит Ян Штайнколь. - Они могут убедить своё общество в необходимости переходить на возобновляемые источники, а частный капитал — инвестировать в энергетический переход ".

По запросу защитников окружающей среды подготовлен доклад, в котором дана высокая оценка этим усилиям. В нём говорится, что половина из 500 млн граждан Евросоюза сможет производить собственное электричество к 2050 году, покрывая 45% своей в нём потребности.