Фракция "Европа наций и свобод"

"Вкратце из Брюсселя" о "Европе наций и свобод"

Эта крайне правая группа существует только с 2015 года и начитывает всего 36 членов. Благодаря своему активному участию в парламентских дебатах, она использовала много эфирного времени в ходе предвыборной кампании.

"Европа наций и свобод" постоянно фигурирует в политической, а иногда и судебной хронике, - во многом благодаря своему яркому лидеру Марин Ле Пен. Она возглавляла французский "Национальный фронт", созданный её отцом Жан-Мари Ле Пеном.

«Обращаюсь к тем, кто полон гнева. Выпустить его, проявить свою волю и свой выбор можно только голосованием, - говорила Ле Пен. - Мы обещаем освободить страны от Евросоюза, который душит их, лишает их суверенитета и вредит их демократии».

15 французских соратников Марин Ле Пен составляют основу "Европы наций и свобод". К ним присоединились 7 итальянцев партии "Лига". Она находится у власти, входя в состав коалиционного правительства в Риме.

Кроме того, во фракции состоят 4 члена крайне правой "Партии свободы" Нидерландов, которую возглавляет Герт Вилдерс, 4 представителя Австрии, три британских евродепутата, два поляка, по одному бельгицу и немцу.

Бывший советник американского президента Дональда Трампа предсказывает, что на европейских выборах они произведут землетрясение. Стивен Бэннон обхаживает Ле Пен и вице-премьера Италии Маттео Сальвини. Этот Франко-итальянский дуэт рассчитывает, что их группа станет третьей по величине в парламенте.

Хотя националисты ставят на первые место интересы своих стран, и поэтому не могут как следует объединится, у них общая неприязнь к многокультурости, левым силам и, особенно, иммиграции.

«Если в воскресенье "Лига", первая партия в Италии, станет первой партией в Европе, мы закроем границы не только в Италии, но и Европе, - сказал Сальвини избирателям. - Голосуйте за нас».

Оба лидера подвергались критике в связи с финансированием своих партий Москвой.

Сальвини фотографировался на Красной площади в футболке с портретом российского руководителя. А Марин ле Пен и Владимир Путин желали друг другу успеха на президентских выборах в своих странах.

Всего за неделю до европейских выборов в коррупционный скандал угодила австрийская "Партия свободы".

Немецкие СМИ распространили видеозапись беседы её бывшего лидера Хайнц-Кристиана Штрахе с женщиной, которая, якобы, называла себя племянницей российского олигарха.

Всё это ослабило позиции крайне правых. Сама фракция много говорит о разбазаривании денег европейских налогоплательщиков. Но её членов уличили в растрате парламентских средств, которые предназначались их помощникам. После этого суд вынудил "Европу наций и свобод" вернуть Европарламенту 300 тыс евро, а недоброжелатели прозвали её «популистами с шампанским».

Но сопредседатель фракции уверят, что только она прислушивается к людям:

«Я считаю, что европейские институты должны больше уважать народы, - сказала Николя Бе. - Они должны защищать жизненно важные интересы наших наций и нашего населения»

Многие из этих политиков, вольно или невольно, ассоциируются с фашистским прошлым Европы. Так, Сальвини выбрал для своей речи балкон, с которого выступал итальянский диктатор Муссолини. И, хотя Марин Ле Пен отреклась от своего отца, её репутация запятнана высказыванием Жан-Мари Ле Пена о том, что газовые камеры являлись «лишь деталью» Второй мировой войны.