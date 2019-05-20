Друг и помощник или страшный сон человечества? В лондонском центре Барбикан открылась интерактивная выставка, посвященная развитию искусственного интеллекта. Легендарная собака-робот Al учится командам не хуже своих живых сородичей. Компьютер способен создавать и собственные оригинальные произведения искусства. Каково место человека в меняющейся реальности?

"Роботы занимают в нашей жизни все больше пространства. Это сбивает с толку. Кажется, мы теряем контроль над происходящим. Настал момент остановиться и просто подумать, какой путь для себя изберет человечество?", - говорит Сьюзан Ливингстон, куратор выставки.

О вечной мечте человека почувствовать себя творцом жизни и о рисках, с ней связанных. Гендерные и расовые предрассудки технологий распознавания лиц, фейковые новости, созданные алгоритмом. Над решением этих и других вопросов уже сегодня бьются ученые. Как сделать развитие искусственного интеллекта безопасном?

Выставка проходит до 26 августа.