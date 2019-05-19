Сокращать или наращивать? ОПЕК+ отложил вопрос об ограничении добычи нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ не принял решения об изменений условий соглашения о сокращении добычи нефти. Об этом по итогам воскресного заседания сообщил глава российского Минэнерго Александр Новак. По его словам, участники встречи рассматривали баланс спроса и предложения. Они в принципе допустили возможность восстановления объёмов добычи нефти до уровня, предусмотренного Венским соглашением. В апреле этот показатель был значительно ниже согласованных параметров, — сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По словам Александра Новака, в июне после изучения ситуации на мировых рынках участники ОПЕК+ должны будут решить, хотят ли они продлить действие соглашений о сокращении объёмов добычи нефти в условиях ожидаемого повышения летнего спроса. Важную роль в этом обсуждении может сыграть ситуация с поставками иранского сырья на фоне введения санкций со стороны США.