Венесуэла: очереди за бензином

Чтобы заправить автомобиль, водителям по всей Венесуэле нужно выстоять несколько часов в длинной очереди: в стране с богатейшими в мире запасами нефти заканчивается топливо. Венесуэльцы надеются, что переговоры в Осло между правительством и оппозицией изменят ситуацию.

- Я надеюсь, что они договорятся, и мы сможем наконец жить в мире. Для меня это самое главное. И ещё чтjбы всё это наконец закончилось.

- Диалог важен, но должны быть соблюдены надлежащие условия, должны быть выполнены требования венесуэльцев: установление демократии и общественного порядка.

Жесткие санкции США в отношении энергетического сектора Венесуэлы сократили экспорт сырой нефти и привели к тому, что правительство президента Николаса Мадуро пытается импортировать горючее. Но его не хватает. Не поступают и нефтепродукты, которыми разбавляют тяжёлую венесуэльскую нефть, чтобы сделать ее более пригодной для экспорта. Второй по величине нефтеперерабатывающий завод страны остановлен

- Они некомпетентны, не могут править! Вот здесь и царят хаос и безумие. Мы уже три часа тут стоим, и я уверен: потом они скажут нам, что бензина больше нет.

Международная контактная группа, созданная по инициативе ЕС, собиралась направить в Каракас своих представителей ЕС для поиска путей выхода из политического кризиса. Но в четверг стало известно, что делегация правительства Венесуэлы сама отправилась в Норвегию на переговоры с оппозицией.

МИД Венесуэлы также сообщил в пятницу, что готов обсудить двусторонние отношения с США.