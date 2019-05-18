Яйца дракона в нью-йоркской кондитерской

В преддверии финала «Игры престолов» кондитерские в Нью-Йорке предлагают сладкие угощения для искушенных фанатов телесериала. Лимонные кексы дракона с ледяной глазурью и черничным кремом расходятся как горячие пирожки. Очередь в кафе-кондитерской Sprinkles не иссякает до позднего вечера.

"Успех сногсшибательный, - говорит менеджер Sprinkles Джим Нельсон. - С момента открытия и до сих пор работаем просто безостановочно".

Особым успехом пользуются кексы с символикой враждующих династий.

На другом конце города в кондитерской N.Y. Cake хозяйка Лиза Мансур предлагает яйца дракона. Ванильный торт высотой 20 см и шириной 12,7 см с бельгийским шоколадным ганашем, покрыт раскрашенными вручную сахарными чешуйками дракона. Каждое яйцо стоит 125 долларов.

Финал сериала фантастической драмы выходит на экраны в воскресенье 19 мая.