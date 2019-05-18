Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку на фоне коррупционного скандала

Лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку с поста вице-канцлера Австрии на фоне коррупционного скандала, связанного с Россией. О своём решении он объявил после публикации видеозаписей, на которых человек, похожий на политика, обещал женщине, представившейся племянницей российского олигарха, обеспечить доступ к госконтрактам в обмен на финансирование избирательной кампании.

Проверить данные о возможном коррупционном сговоре обещала Верховная прокуратура Австрии. Штрахе назвал себя жертвой «грязной кампании», организованную из-за границы, но признал, что совершил ошибку. Он заявил, что не только уходит из правительства, но и оставляет пост председателя входящей в правящую коалицию Австрийской партии свободы. Её теперь возглавит министр транспорта Норберт Хофер.

Как пишут австрийские СМИ, теперь стоит вопрос о судьбе коалиции: на фоне коррупционного скандала канцлер Себастьян Курц может объявить досрочные выборы.