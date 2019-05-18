Федеральные выборы в Австралии

Австралийские лейбористы возлагают на выборы, которые начались в субботу на Зелёном континенте, большие надежды. Поставив во главу угла своей предвыборной кампании борьбу за климатические изменения и налоговую реформу, они имеют высокие шансы вернуться к власти после шестилетнего бессменного правления либералов.

Первые избирательные участки открылись на восточном побережье Австралии в 8 часов утра по местному времени. 16,5 млн избирателей призваны принять активное участие в голосовании. За отказ от него придётся заплатить штраф, а в некоторых штатах можно за это лишиться и водительских прав.

На 151 кресло в федеральной Палате представителей претендуют 1056 кандидатов, 458 оспаривают 40 из 76 мест в Сенате.

Кроме лейбористов и либералов в парламент могут войти также "зелёные", партия "Объединенная Австралия" и основанная независимым сенатором политическая организация "Команда Ника Ксенофона".

Предварительные результаты выборов станут известны к полуночи.