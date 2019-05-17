Взлеты и падения Реджинальда Дуайта

С красной ракетой на лацкане черного пиджака и надписью Rocketman стразами на спине Элтон Джон ни за что не смог бы потеряться в четверг вечером в Каннах. Любой зевака указал бы ему на Большой театр Люмьеров, где состоялась премьера посвященного британскому певцу и композитору байопика.

По окончании показа, увенчавшегося продолжительными аплодисментами, зрителей и журналистов ждал сюрприз: Элтон Джон и сыгравший его Тэрон Эджертон исполнили композицию, которая дала название фильму. По свидетельствам очевидцев, во время показа сам протагонист, режиссер ленты Декстер Флетчер и выступивший продюсером супруг Элтона Джона Дэвид Фёрниш не могли сдержать слез.

"Честно говоря, я был потрясен. Я был очень-очень тронут и плакал буквально с первых кадров и много-много раз, - заявил Элтон Джон. - В фильме есть весьма темные моменты, но ты чувствуешь, что музыка поднимает тебя из темноты... Что же касается Тэрона Эджертона, он должен был не только исполнить мою жизнь, он должен был спеть ее! B когда я смотрю на него - я смотрю на себя, вот что меня трогает"...

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