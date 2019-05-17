Полупустой Чжэнчжоу, один из главных логистических узлов международной торговли. В 2015 году объем грузов и почты, перевезенных через местный аэропорт, составил более 400 тысяч тонн. Сегодня бизнес подсчитывает убытки от новой эскалации торговой войны между Китаем и США.

"Последствия торговой войны между Китаем и США уже ощущают на себе американские производители - соевых бобов, вишни, фруктов, говядины", - говорит менеджер аэропорта Чжэнчжоу Гуо Лимин.

Газета "Жэньминь жибао", главный печатный орган китайской Компартии, заявляет лишь об ограниченным влиянии обоюдного повышения пошлин на национальную экономику, в то же время в КНР уже запланирован самый низкий рост экономики за почти 30 лет - лишь на 6 - 6,5%.