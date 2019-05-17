Спасти рядового рыбака

_Как решение Дании от 2006 года о приватизации квот на рыболовство поставило под угрозу карьеру молодых рыбаков и как промысловики Торупстранда сумели спасти свое дело? _

Слово - Матильде Хойруп Аутзен, социальному антропологу из Торупстранда: "Я социальный антрополог, готовлю в рамках диссертационной работы проект о малом рыболовстве в Дании. Я родилась Торупстранде, провела там часть детства. Это отличное сообщество, оно уникально тем, что у вас есть песчаный пляж и гавань; отсюда - почти круглогодичная активность.

Когда Дания решила приватизировать доступ к квотам на промысел, произошло их перераспределение: квоты были сконцетрированыв руках более крупных промысловых групп. Для малых хозяйств это означало потерю доступа к морским ресурсам, правам на рыболовство. В итоге многие деревни, сформированные вокруг таких вот гаваней, прекратили промысловый бизнес.

В то время государство решило наделять квотами отдельных владельцев лодок и судов. Это означало, что молодежь утратила доступ к профессии: им приходилось покупать квоты, за довольно высокую цену - для большинства начинающих это попросту невозможно.

Многие рыбаки из этих мест стали продавать свои квоты более крупным компаниям, а затем общины просто вымерли, рыболовство исчезло. Возможно, где-то на смену промыслу пришли другие виды деятельности, туризм, например, но рыболовство там закончилось.

Молодежь поняла, что просто получить в наследство лодку теперь невозможно: она обойдется слишком дорого. Рыбаки почувствовали угрозу и решили сообща искать пути сохранения сообщества, своих прав на промысел".