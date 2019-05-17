Мирский замок: готика Восточной Европы

Мирский замок - настоящая визитная карточка сегодняшней Беларуси, а в прошлом - важное оборонительное укрепление на территории Великого Княжества Литовского, в состав которого входили современные белорусские земли.

В Гродненскую область республики, где расположен замок, туристы едут со всей страны и из-за рубежа. Неслучайно: Мирский комплекс, построенный в начале 16 века, признан самым восточным готическим сооружением. Замковый комплекс участвовал практически во всех войнах, которые затрагивали регион с 16 века: его не раз брали в осаду, штурмовали, жгли... Специалисты обращают внимание на архитектурную многоплановость строения: в нем поздняя готика сочетается с элементами Ренессанса и барочными решениями.

Кира Русан, экскурсовод в замковом комплексе, уточняет: "Мирский замок сочетает в себе архитектурные элементы, которые на первый взгляд, совершенно несовместимы и именно это делает его особенным. В 2000 году наш замок был включен в состав наследия ЮНЕСКО, и это была огромная честь для нас".

Изначально оборонительное сооружение, Мирский замок впоследствии служил резиденцией самых знаменитых кланов региона - Ильиничей, Радзивиллов, Святополк-Мирских. На протяжении столетий он неоднократно проходил восстановление и перестройку: в архитектурный комплекс сегодня входят земляные валы, резиденция-крепость, парк, итальянский сад, часовня-усыпальница. В стенах замка проводятся культурные мероприятии и музыкальный фестиваль.